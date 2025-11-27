Fransız Polinezyası'nda heyelan felaketi! Ölü ve kayıplar var

Fransa'ya bağlı koloni olan Fransız Polinezyası'nda heyelan felaketi yaşandı. Yaşanan felaket sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden, felaketten etkilenen aileler için destek mesajı paylaşımı yaptı.

Macron, heyelan sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin ve kayıplara karışan kişilerin olduğunu ifade ederek, arama kurtarma ve güvenlik eliplerine gösterdikleri çabalardan ötürü teşekkür etti.

YENİ RİSKE KARŞI UYARI YAPILDI

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yeni heyelan riskine karşı dikkatli olunması uyarısı yapılırken, kayıp kişiler için de arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.