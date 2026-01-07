Menü Kapat
Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinde oynayacak mı, neden yok? Fred'in kaç maç ceza aldığı gündemde

Fred Süper Kupa finalinde oynayacak mı, oynamayacak mı belli oldu. Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u mağlup ederek finale adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fred Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalidne oynayacak mı sorusu gündeme geldi. Fred'in neden ceza aldığı ve kaç maç olduğu merak ediliyor.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinde oynayacak mı, neden yok? Fred'in kaç maç ceza aldığı gündemde
Fred Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinde oynayacak mı sorusu karşılaşmaya sayılı günler kala gündeme geldi. Bu sezon yeni formatta ilk kez oynanan Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları kapsamında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Fred cezalı olduğu için forma giyemedi. Fred yerine Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ilk 11'de başladı.Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe finalde ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesinde Fred Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinde oynayacak mı sorusu gündeme geldi.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinde oynayacak mı, neden yok? Fred'in kaç maç ceza aldığı gündemde

FRED GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİNDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Kapsamı'nda oynanan Galatasaray maçının son anlarında kırmızı kart görmüştü. Fred gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Bu kapsamda Fred, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinde de forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu cezalı olduğu için karşılaşmada oynamayacak.

FRED NEDEN CEZA ALDI, NEDEN YOK?

FRED NEDEN CEZA ALDI, NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fred'e müsabaka hakemine yönelik hareketi nedeniyle 3 resmi maçtan men ve 58 bin 500 lira para cezası verilmişti.

