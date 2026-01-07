Hastanede canlı bomba paniği! Bağırarak içeri girdi, ortalığı birbirine kattı: Yoğun bakım boşaltıldı, özel harekat sevk edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırması’nda yaşanan olayda; bir şahsın üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine ekipler kırmızı alarma geçti.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Canlı bomba alarmı üzerine hastanede büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar yoğun bakımdaki yakınlarını büyük bir telaşla dışarı çıkardı.

BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye; Polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumlardan ekip sevk edildi. Çevredeyse Polis Özel Hareketleri güvenlik önlemi aldı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin şahısla kurdukları diyaloglarda B.O. isimli şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin ve il sağlık müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara ihbarın asılsız olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar hastaneye döndüler.