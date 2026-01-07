Türkiye’den bir il bütçe dostu şehirler arasına girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yaşam şartları dünyanın her yerinde farklı koşullara göre belirleniyor. Kimilerinde yaşamak için illa ki büyük bir bütçeye sahip olmanız gerekirken bazıları uygun koşulları ile misafirlerine kucak açıyor. FinanceBuzz tarafından yapılan araştırma da dünyanın en ucuz şehirlerini ortaya çıkardı. Üstelik o şehirler arasında Türkiye’den bir il de yer aldı…
Ekonomik koşullar insanları zorlarken, dünya genelinde bazı şehirler sunduğu imkanlarla hayatı daha yaşanabilir hale getiriyor. Bu kapsamda yapılan son araştırma ile dünyanın en ucuz şehirleri belli oldu. 15 şehrin bulunduğu listede Asya kıtasından birçok şehir yer alırken, Türkiye’den de bir ilimiz listeye girmeyi başardı…
15 NUMARA VALENCİA, İSPANYA
14 NUMARA SPLİT, HIRVATİSTAN
13 NUMARA BANGKOK, TAYLAND
12 NUMARA OAXACA CİTY, MEKSİKA
11 NUMARA MUMBAİ, HİNDİSTAN
10 NUMARA MEXICO CİTY, MEKSİKA
9 NUMARA MADELLİN, KOLOMBİYA
8 NUMARA KUALA LUMPUR, MALEZYA
7 NUMARA İSTANBUL, TÜRKİYE
6 NUMARA HERAKLİON, YUNANİSTAN
5 NUMARA HANOİ, VİETNAM
4 NUMARA HAMILTON, YENİ ZELANDA
3 NUMARA CEBU, FİLİPİNLER
2 NUMARA CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA
1 NUMARA BARİ, İTALYA