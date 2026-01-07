Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Mustafa Destici'den emekli ve asgari ücretli için kritik çağrı! 'Bu kesime destek ödemeleri yapılsın'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı açıklama ile dikkat çekti. 16 milyon emekli ve 5 milyon asgari ücretli için sosyal yardım talebinde bulundu. Destici, evi kira olan emekli ve asgari ücretlinin belirlenmesini ve Kira yardımı olarak, çocuk yardımı olarak, öğrenci desteği gibi ek ödemeler yapılması gerektiği belirtti.

BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Venezuela'daki operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici, "Venezuela'ya yaptığını Türkiye'ye yapamaz. Çünkü biz ölürüz ama onurumuzdan vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Destici, asgari ücretli ve emekliler ile ilgili de konuştu. Destici yapığı açıklamada, "Diyelim 25 binin altında emekli maaşı alanlar, tek emekli maaşı olanlar, evi kira olanlar belirlensin ve dolayısıyla da bunlara destek verilsin. Aynı şey asgari ücretli için de geçerli. Kira yardımı olarak, çocuk yardımı olarak, öğrenci desteği olarak verilebilir. " ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici'den emekli ve asgari ücretli için kritik çağrı! 'Bu kesime destek ödemeleri yapılsın'

"EVİ KİRA OLAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLER BELİRLENSİN"

Emekli maaşları ve asgari ücrete dair konuşan Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyelim 25 binin altında emekli maaşı alanlar, tek emekli maaşı olanlar, evi kira olanlar belirlensin ve dolayısıyla da bunlara destek verilsin. Aynı şey asgari ücretli için de geçerli. Kira yardımı olarak, çocuk yardımı olarak, öğrenci desteği olarak verilebilir. Bu çalışma niye geciktiriliyor? Bir an önce bu çalışma yapılsın. 16 milyon emeklinin ya da 5 milyon asgari ücretlinin hepsi aynı durumda değil. Biz fakirliğin, yoksulluğun, tek maaşı düşük emekli maaşı olup, asgari ücretli olup, evi de olmayan ve geçim sıkıntısını en şiddetli şekilde hisseden ailelerin ve vatandaşlarımızın yanında olup, onların ellerinden tutmak zorundayız. Düşük emekli maaşlarını iyileştirmeyle ilgili bir çalışma yapılıyor cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından. İnşallah emeklimizin yüzünü güldürecek bir sonuç çıkmasını da beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Geçim meselesi aslında sadece bir ekonomik mesele değildir. Aynı zamanda ahlakla ve adaletle ilgili bir meseledir. Maaşlar cebe girmeden eriyorsa burada sadece bir hesap hatası değil, bir yönetim ve adalet sorunu da vardır."

Mustafa Destici'den emekli ve asgari ücretli için kritik çağrı! 'Bu kesime destek ödemeleri yapılsın'

"AHMAKLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Venezuela'daki gelişmelere dair konuşan Destici, "Venezuela'daki operasyonun tek nedeni çökme sinyalleri veren ABD ekonomisine nefes aldırmak için bu ülkenin yeraltı varlıklarına ABD'nin el koymak istemesinden başka bir şey değildir. 1 yıl önce Kanada'ya 'ABD'nin eyaleti' diyen ve gördüğü tepki üzerine Kanada'ya ağır vergiler koyan, Danimarka'dan Grönland'ı alacağını, son ifade şekliyle ilhak edeceklerini deklare eden siyaset tarzının dünyaya barışça da herhangi bir hayır getireceğini zannetmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve onun haydut başkanı ve yönetiminden dünyaya hayır gelmez. Bunu bileceğiz, buna göre hareket edeceğiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Trump yönetimiyle ABD politikalarının değiştiği yorumlarını asla doğru ve gerçekçi bulmadığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bugün de o ifadelerimizin doğruluğunun bir kez daha test edildiğini görüyoruz. ABD resmi ağızlardan paradigma değişikliği olarak tanımladıkları yeni politikalarını şu cümleyle zaten defalarca deklare ettiler; ‘Artık evrensel değerler üzerinden değil, ABD'nin çıkarları doğrultusunda müdahalede bulunacağız' diye bunları dile getirdiler" diye konuştu.

"BİZİM SARAYIMIZI BASACAK DAHA ANASINDAN DOĞMAMIŞTIR"

Yaşanan hadiseler sonucu bazı şeylerin su üstüne çıktığını ifade eden Destici, "Türkiye düşmanlarının, Türklük düşmanlarının, Türk milletini bölmeye, parçalamaya çalışanların da bunu bir fırsata çevirdiklerini gördüm. Yunanistan'ın ya da PKK ve FETÖ trollerinin Maduro üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret ve imalarla karşılaşıyoruz. Öncelikle bunların tamamını reddediyor ve muhataplarına iade ediyoruz. Herkes karakterinin gereğini yerine getirmektedir. Bizim mayamız sağlamdır. Dolayısıyla da bu benzetmeler aşağılıktan başka bir şey değildir. Onlar kendi özlemlerini dile getiriyorlar. Bizim sarayımızı basacak daha anasından doğmamıştır, buna yeltenen de hesabını en ağır şekilde öder. Bu karikatürü yayınlayan Yunanlılara söylüyoruz. Buyurun gelin eğer cesaretiniz varsa. 100 yıl önce denediniz ve Ege Denizi'nin soğuk sularında boğuldunuz. Akıbetiniz bu oldu. Topuklayıp kaçtınız. Amerika'ya yol göstermeyin, önce siz gelin. Feriştahı gelse Venezuela'ya yaptığını Türkiye'ye yapamaz. Çünkü biz ölürüz ama onurumuzdan vazgeçmeyiz. Biz ölürüz ama milletten aldığımız emaneti bir başkasına teslim etmeyiz. Bunu bu millet 15 Temmuz'da da göstermiştir. Denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Biz canımızı veririz ama seçilmiş cumhurbaşkanımızı ya da vatanımızın çakıl taşını dahi hiç kimseye vermeyiz" dedi.

#Politika
