Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tarihin "en gizemli el yazmasının" sırrı çözülüyor! Efsane mi gerçek mi tartışması bitti

Voynich el yazmasının 15. yüzyılda şifrelenmiş anlamlı bir metin olabileceği ortaya çıktı. Gazeteci Michael Greshko, geliştirdiği “Naibbe” tekniğiyle el yazmasındaki dil yapısını birebir taklit etmeyi başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tarihin
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 15:20

Tarihçileri ve kriptologları yüzyıllardır uğraştıran, üzerine sayısız teori üretilen Voynich el yazmasının sırrı çözülmeye bir adım daha yaklaştı. Yeni bulgular metnin anlamsız olmadığını gösteriyor.

15. yüzyıldan günümüze ulaşan ve içerdiği tuhaf çizimlerle bilim dünyasını ikiye bölen Voynich el yazması hakkındaki tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Yapılan son araştırmalar, metnin anlamsız karalamalar değil özel bir şifreleme yöntemiyle oluşturulmuş gizli bir mesaj olabileceğini ortaya koyuyor.

"ANLAMSIZ KARALAMALAR" DEĞİL, ŞİFRELİ BİR DİL

The Independent'in haberine göre, Yaklaşık 240 sayfadan oluşan ve 23,5 x 16,2 cm boyutlarındaki eser, 1400'lü yıllara ait bilinmeyen bir alfabeyle kaleme alınmış durumda. Kitabın sayfalarında yeşil, kahverengi, sarı, mavi ve kırmızı tonlarında garip bilimsel ve botanik çizimler yer alıyor.

Uzmanlar uzun süredir metnin anlamsız bir şey mi yoksa gerçek bir dili mi gizlediği konusunda fikir ayrılığı yaşıyordu. Bilim gazetecisi Michael Greshko, Cryptologia dergisinde yayımlanan çalışmasında ilginç bir deney gerçekleştirdi. Greshko, Voynich metninin şifreli olabileceği hipotezini test etmek adına "Naibbe şifresi" adını verdiği tamamen yeni bir yöntem geliştirdi.

Tarihin "en gizemli el yazmasının" sırrı çözülüyor! Efsane mi gerçek mi tartışması bitti

YENİ ŞİFRELEME YÖNTEMİ: NAİBBE

Geliştirilen teknik, 15. yüzyıl kâtiplerinin Latince veya İtalyanca metinleri şifrelemek için kullanabileceği tarihsel gerçekliğe uygun bir yapı sunuyor. Greshko, elde edilen şifreli metinlerin tamamen çözülebilir olduğunu ve aynı zamanda Voynich el yazmasının birçok temel istatistiksel özelliğini güvenilir bir şekilde yeniden ürettiğini belirtiyor.

Naibbe şifresi, harfleri bağlama göre değişen çok sayıda farklı Voynich tarzı karaktere eşliyor. Kelimeler, belirli işaretlerin yalnızca kelimenin başında, ortasında veya sonunda yer alması gibi katı kurallar çerçevesinde oluşturuluyor. Örneğin bazı karakter dizileri sadece başlangıçta görülürken geri kalanı genellikle sonda ortaya çıkıyor.

Çalışma sonucunda, bahsedilen kuralları izleyerek oluşturulan sahte Voynich kelimelerinin, orijinal metinle aynı yapısal özellikleri taşıdığı görüldü. Dil benzeri kuralların sahte kelimeler yapabilmesi, asırlık eserin de anlamsız ifadelerden ziyade gerçek kelimeleri şifrelediği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Bilim insanları, benzer taklit şifreler ve orijinal el yazması üzerinde yapılacak kapsamlı bilgisayar analizlerinin altı asırlık gizemi aydınlatmasını umuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin ölüm saçtığı Venezuela saldırılarında ölenler için 7 gün yas ilan edildi
Yapay zekanın korkunç yüzü! ChatGPT ile yaptığı sohbet hayatına mal oldu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.