Yapay zekanın korkunç yüzü! ChatGPT ile yaptığı sohbet hayatına mal oldu

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dripping Springs şehrinde yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Sam Nelson'ın yapay zeka uygulaması ChatGPT ile yaptığı konuşma hayatına mal oldu.

Nelson'ın ChatGPT'den aldığı talimatlar sonrası aşırı doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmesi büyük tartışmalara neden oldu.

SFGate haber sitesinin haberine göre, Nelson, yaklaşık 18 ay boyunca ChatGPT'yi yalnızca ödev ve günlük sorularla değil, bir yandan da uyuşturucu kullanımı ve psikolojik destek amacıyla da kullandı. Bu süreçte genç, giderek artan biçimde duygusal ve tıbbi açıdan yapay zekaya bel bağladı.

İlk başta sohbet botunun madde kullanımına dair soruları reddettiği, ancak ilerleyen zamanlarda verilen cevapların tehlikeli bir hal aldığı ileri sürüldü.

Haberde, ChatGPT'nin bazı durumlarda uyuşturucu kullanımını teşvik edici veya normalleştirici ifadeler kullandığı, hatta "trip rehberi" gibi davrandığı öne sürüldü.

CEVAPLAR GİTGİDE ÇELİŞKİLİ BİR HAL ALDI

Mayıs 2025 tarihinde Nelson'ın uyuşturucu dozunda artış olduğu, ChatGPT'ye olası bir aşırı doz acil durumu hakkında danıştığı belirtildi. Gencin ChatGPT'ye "ölmemek için ne kadar doz uyuşturucu alması gerektiğini" sorduğu ifade edildi.

Yapay zekanın başlangıçta uyuşturucunun hayati tehlike oluşturacağını belirttiği, ancak sohbetin ilerleyen zamanlarında cevaplarınnın çelişkili bir hal aldığı ve riski davranışları dolaylı biçimde normalleştirdiği iddia edildi.

Nelson ölmeden önce ChatGPT gence kullanması gereken doz konusunda tavsiye verdi.

ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI şirketi, SFGate’in haberine doğrudan yorumda bulunmazken, bir sözcü aracılığıyla “olayın son derece trajik olduğu ve ailenin acısını paylaştıkları” yönünde açıklamada bulundu.

Olay, yapay zeka uygulamalarının kırılgan bireyler üzerindeki etkisi, etik sınırlar, kriz anlarında otomatik sistemlerin sorumluluğu ve regülasyon ihtiyacı konularını bir kez daha gündeme taşıdı.