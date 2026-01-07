Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin ölüm saçtığı Venezuela saldırılarında ölenler için 7 gün yas ilan edildi

Venezuela'da ABD'nin saldırılarında ölenler için 7 günlük yas ilan edildi. Saldırı sırasında 24 Venezuela, 32 Küba askeri ve polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen Venezuela'ya saldırı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasıyla son buldu. ABD'nin 'askeri operasyonu' 2 saat 28 dakika sürdü. Bu sırada 24 Venezuela, 32 Küba askeri ve polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise saldırı sırasında hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, "Venezuela'yı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını kaybeden genç erkek ve kadınların anısına 7 günlük yas ilan etme kararı aldım" dedi.

ABD'nin ölüm saçtığı Venezuela saldırılarında ölenler için 7 gün yas ilan edildi

''MADURO VE EŞİ İADE EDİLMELİ''

Rodriguez ayrıca şu anda New York Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan Maduro ve eşi Cilia Flores'in iade edilmesini istedi. Rodriguez, "Burada savaş yok, çünkü biz savaş halinde değiliz. Biz saldırıya uğramış ve hırpalanmış bir barış halkı, bir ülkeyiz" diye konuştu.

ABD'nin ölüm saçtığı Venezuela saldırılarında ölenler için 7 gün yas ilan edildi

''VENEZUELA'YI DIŞARIDAN BİR GÜÇ YÖNETMİYOR''

Yabancı baskılara rağmen Venezuela'nın egemenliğinin bozulmadığını söyleyen Rodriguez, "Venezuela'yı yöneten dışarıdan bir güç yok" dedi.

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD'nin ölüm saçtığı Venezuela saldırılarında ölenler için 7 gün yas ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD'nin ölüm saçtığı Venezuela saldırılarında ölenler için 7 gün yas ilan edildi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

ABD'nin ölüm saçtığı Venezuela saldırılarında ölenler için 7 gün yas ilan edildi

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ABD'nin Venezuela saldırısında bilanço ortaya çıktı! Ölü sayısı açıklandı
Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı
#Dünya
#Dünya
