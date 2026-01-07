Sokak ortasında silahlı dehşet: Bir aileye kurşun yağdırdı! 1 ölü 3 ağır yaralı

Karaman bugün sarsıcı bir olaya sahne oldu. Kirişçi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen tarafların sokaktaki karşılaşması kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.20 sıralarında 49. Sokak’ta yaşandı.

M.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştığı 69 yaşındaki baba M.Ş. ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ile E.Ş. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silahına sarılan M.K., baba ve üç oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan aile fertleri, kanlar içinde yere yığıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan 3’ünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

OĞULLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Emre Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan zanlı M.K.’nin yakalanması için emniyet güçleri teyakkuza geçti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede titiz bir çalışma yürüterek boş kovanları toplarken, polis ekipleri şehrin ana arterlerinde ve kaçış güzergahlarında geniş çaplı operasyon başlattı. İlk bulgular olayın bir "alacak-verecek" anlaşmazlığından kaynaklandığı yönünde olsa da, savcılık olayla ilgili tahkikatını derinleştirerek sürdürüyor.