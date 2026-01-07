Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

2026 Dünya Kupası'nda yapay zeka dönemi! FIFA yenilikleri duyurdu

Lenovo ve FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak yapay zeka destekli yeni teknolojileri duyurdu. Oyuncuların fiziksel özelliklerini birebir yansıtan 3D avatarlar, ofsayt kararlarında hakemlere yardımcı olurken izleyicilere net görüntüler sunacak. İşte tüm detaylar.

Lenovo ve FIFA, CES 2026 kapsamında düzenlenen Tech World etkinliğinde bir araya gelerek futbol dünyasında yeni iş birliklerini duyurdu. İkili, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak ve Lenovo AI (Yapay Zeka) tarafından desteklenen teknolojilerini tanıttı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı Yuanqing Yang, turnuvanın operasyonel süreçlerini yönetecek özel yapay zeka çözümlerini sergiledi. Teknoloji devi Lenovo, organizasyonda "Resmi Teknoloji Ortağı" sıfatıyla görev yapacak. Şirket, hem stadyumdaki hem de ekran başındaki izleyiciler için kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı hedefliyor.

2026 Dünya Kupası'nda yapay zeka dönemi! FIFA yenilikleri duyurdu

HAKEM KARARLARINDA "DİJİTAL AVATAR" DÖNEMİ BAŞLIYOR

2026 Dünya Kupası'ndaki en önemli yeniliklerin başında şüphesiz yayınlara ve hakem teknolojilerine entegre edilecek "Dijital Avatarlar" geliyor. Turnuvada boy gösteren futbolcuların gelişmiş Üretken Yapay Zeka (GenAI) ve 3D varlıklar kullanılarak üç boyutlu kopyaları oluşturulacak. Sistem, FIFA maç yetkililerinin karar verme süreçlerindeki verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Özellikle ofsayt tekrarlarında devreye girecek 3D animasyonlar, oyuncuların fiziksel ölçülerini birebir yansıtarak hem evdeki hem de stadyumdaki taraftarlara pozisyonun görsel bağlamını çok daha net bir şekilde sunacak.

Lenovo CIO'su Art Hu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"FIFA ile birlikte, dünyanın en iyi oyuncularını olabildiğince gerçekçi ve doğru bir şekilde temsil eden yeni nesil yapay zeka destekli 3D avatarlar oluşturmak için çalışıyoruz. Hiçbir futbolcu aynı fiziksel özelliklere ve boyutlara sahip değil. Bu nedenle her oyuncunun tam boyutları dikkate alınacak."

"Dijital Avatarların Gelişmiş Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisine" entegrasyonu, aralık ayında Katar'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa'da başarıyla denendi.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ise şöyle konuştu:

"Yapay zeka destekli 3D avatarlar, hakemlik teknolojisinin doğruluk ve şeffaflığı destekleme konusunda önemli bir adım. Hassas oyuncu verilerini gelişmiş görselleştirme ile birleştirerek önemli kararlara olan güveni güçlendiriyor ve taraftarları bu sürece her zamankinden daha fazla yaklaştırıyor.”

2026 Dünya Kupası'nda yapay zeka dönemi! FIFA yenilikleri duyurdu

HAKEM GÖZÜYLE MAÇ İZLEME KEYFİ

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıyla denenen hakem vücut kameraları, 2026 Dünya Kupası'nda da yerini alacak.

Yaklaşık 6 milyar izleyiciye hakemin saha içi bakış açısını sunmayı hedefleyen sistem, Lenovo'nun yapay zeka destekli stabilizasyon teknolojisiyle geliştirildi. Görüntü kalitesinin artırılmasıyla birlikte yayıncılara ek akışlar sağlanırken, futbolseverlere de hakemin perspektifinden benzersiz bir deneyim sunulacak.

