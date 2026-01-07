Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Samsung katlanabilir telefonlar ile ilgili en büyük şikayeti bitiriyor

Samsung, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2026) etkinliğinde sergilemiş olduğu yeni nesil OLED paneliyle katlanabilir telefonların en büyük handikabı olan ekran izini tarihe gömmeye hazırlanıyor.

Teknoloji devi Samsung, CES 2026 fuarında düzenlediği etkinlikte katlanabilir akıllı telefonların en çok eleştirilen noktası olan "kat izi" sorununu neredeyse tamamen ortadan kaldıran yeni nesil OLED panelini görücüye çıkardı.

Sektördeki sızıntılarıyla tanınan Max Jambor tarafından X platformunda paylaşılan görüntüler, gelişmeyi net bir şekilde gözler önüne serdi. Samsung Display standında sergilenen prototip panel, halihazırda piyasada olan Galaxy Z Fold 7 ile yan yana getirilerek aradaki farkın ziyaretçiler tarafından deneyimlenmesi sağlandı.

Samsung katlanabilir telefonlar ile ilgili en büyük şikayeti bitiriyor

TABLET DENEYİMİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI

Gizmochina'nın haberine göre, panel tam olarak açıldığında oldukça düz bir zemin sunarken, katlanma izi yalnızca belirli ışık açılarında ve çok hafif bir şekilde fark edilebiliyor. Normal kullanımda ise izin görülmesi neredeyse imkansız hale gelmiş durumda.

Böylece katlanabilir telefonların, açıldığında "bükülen bir cihaz" hissi vermekten çıkıp geleneksel bir tablet deneyimine çok daha fazla yaklaştığı yorumu yapıldı.

SIRRI LAZER TEKNOLOJİSİNDE SAKLI

Güney Koreli üretici, panelin hangi cihazda kullanılacağını resmen açıklamadı. Ancak sektör kaynakları tarafından paylaşılan tahminler, ekranın 2026 yılının ortalarında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 modelinde yer alacağı yönünde.

Gelen raporlara göre yeni panel, ekranın katlandığı sırada oluşan stresi ve baskıyı daha eşit dağıtmak amacıyla OLED katmanının altında lazerle delinmiş özel bir metal plaka barındırıyor. Ayrıca prototipin bazı versiyonlarında ekran altı kamera teknolojisinin kullanıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

Samsung katlanabilir telefonlar ile ilgili en büyük şikayeti bitiriyor

APPLE İDDİALARI DA GÜÇLENİYOR

Öte yandan geliştirilen teknolojinin yalnızca Samsung cihazlarla sınırlı kalmayabileceği de kulislerde konuşuluyor. Bazı iddialar, Samsung Display'in paneli 2026 sonlarında kendi katlanabilir cihazını çıkaracağı söylenen Apple için geliştirdiğini öne sürüyor. Bu iddianın henüz Samsung veya Apple tarafından doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var.

