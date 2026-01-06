GTA 6'nın fiyatı ve çıkış tarihi kesinleşti! Oyun dünyasının güvendiği isim bizzat duyurdu

Video oyun sektörünün önemli ve güvenilir gazetecilerinden olan Tom Henderson, tüm dünyanın dört gözle beklediği Grand Theft Auto VI hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Henderson, sahibi olduğu Insıder Gaming'in haftalık Podcast videosunda Grand Theft Auto VI'nın (GTA VI) çıkış tarihi ve fiyatı hakkında iki büyük haberi duyurdu.

Haberde Tom Henderson imzası olmasına rağmen bilgilerin resmi olmadığını ve şüpheyle yaklaşılması gerektiğinin altını çizelim. Ancak özellikle Rockstar Games söz konusu olduğunda haberin, sektörün en iyi kaynaklarından birinden geldiğini de belirtmekte fayda var.

Henderson'ın podcast sırasında, "GTA VI'nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026. Bir diğer deyişle, daha fazla gecikme yaşanmayacak, ya da olursa, beklenmedik bir şey olmuş demektir." ifadelerine yer verdi. Eğer durum böyleyse, oyunun pazarlama kampanyası birkaç ay içinde başlayacak diyebiliriz.

HENDERSON SÜRÜM FİYATLARINI DA DUYURDU

Henderson'ın oyunculara verdiği bir diğer haber ise oyunun fiyatıyla alakalı oldu. Henderson'a göre Rockstar Games, GTA VI'yı (GTA 6) 80 dolar (3 bin 443 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu, oyun piyasaya sürüldüğünde sürümleri arasında en ucuz fiyat olacak. Henderson, Rockstar Games'in 100 dolarlık (4 bin 300 TL) bir Deluxe Edition planladığını belirtiyor, ki bu beklenen bir durumdu. Henderson 100 dolarlık premium sürümün neleri içereceğine değinmiyor.