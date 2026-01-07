Menü Kapat
AMD'den el konsollarına yeni hamle

Ocak 07, 2026 11:10
1
AMD'den el konsollarına yeni hamle

Strix Halo tabanlı Ryzen AI Max Plus 392 ve 388, güçlü grafik birimini koruyup CPU tarafını sadeleştirerek taşınabilir oyun cihazlarını hedefliyor.

2
AMD'den el konsollarına yeni hamle

AMD, Strix Halo kod adlı ve resmi adıyla Ryzen AI Max ailesini iki yeni işlemciyle genişletti. Daha önce yüksek maliyeti ve yapay zekâ odaklı konumlandırmasıyla öne çıkan platform, bu kez doğrudan oyuncuları hedefliyor. Tanıtılan Ryzen AI Max Plus 392 ve Ryzen AI Max Plus 388, güçlü entegre grafik birimini korurken CPU tarafında daha dengeli bir yapıya geçiyor.

3
AMD'den el konsollarına yeni hamle

GRAFİK TARAFI DEĞİŞMEDİ

Yeni işlemcilerin ortak noktası, üst seviye Strix Halo modelleriyle aynı grafik mimarisini paylaşmaları. Her iki yonga da 40 grafik hesaplama birimi ile geliyor ve 60 teraflop seviyesinde grafik performansı sunuyor. Yani entegre grafik cephesinde bugün ulaşılan en yüksek seviyelerden biri korunmuş durumda. Taşınabilir cihazlar için kritik olan bu denge, AMD’nin asıl vurguladığı nokta.

4
AMD'den el konsollarına yeni hamle

CPU'DA SADELEŞME

Fark, işlem gücünün CPU tarafında ortaya çıkıyor. Ryzen AI Max Plus 392, 16 çekirdekli üst modelin yerine 12 çekirdekli bir yapı sunuyor. 388 modeli ise 8 çekirdekle geliyor. AMD’ye göre bu tercih, taşınabilir oyun cihazlarında oyun performansını korurken maliyeti aşağı çekmeyi amaçlıyor. Açıkçası hedef, “gerektiği kadar güç” yaklaşımı.

5
AMD'den el konsollarına yeni hamle

OYUNCU TALEBİ BELİRLEYİCİ OLDU

AMD İstemci İşlemcileri Başkanı Rahul Tikoo, yeni modellerin çıkış nedenini doğrudan pazardan gelen taleplerle açıklıyor. Tikoo'ya göre 392 ve 388, oyun odaklı özel SKU istekleri doğrultusunda geliştirildi ve özellikle el konsollarında kullanılmak üzere konumlandırıldı. Yani masaüstü ya da iş yüklerinden çok, elde oyun deneyimi öncelik.

