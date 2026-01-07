AMD'den el konsollarına yeni hamle

GRAFİK TARAFI DEĞİŞMEDİ

Yeni işlemcilerin ortak noktası, üst seviye Strix Halo modelleriyle aynı grafik mimarisini paylaşmaları. Her iki yonga da 40 grafik hesaplama birimi ile geliyor ve 60 teraflop seviyesinde grafik performansı sunuyor. Yani entegre grafik cephesinde bugün ulaşılan en yüksek seviyelerden biri korunmuş durumda. Taşınabilir cihazlar için kritik olan bu denge, AMD’nin asıl vurguladığı nokta.