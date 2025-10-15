Okeyde kazanma sevincini abarttı! Davul-zurnalı kutlama

Kategoriler
Sivas'ta 5 senedir okey masasında karşı karşıya gelen Muhammed Mustafa Özsoy ve Melih Gülşafak adlı arkadaşların rekabeti, eğlenceli ve renkli anlarla noktalandı. Özsoy, bir türlü yenemediği Gülşafak'ı geçtiğimiz günlerde oynadıkları oyunda mağlup etmeyi başardı. Başarısını kutlamak isteyen Özsoy, ertesi gün Gülşafak'ın çalıştığı dönerci dükkanına giderek davul zurna çaldırdı.