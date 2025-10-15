Menü Kapat
Gündem
Editor
 | Nalan Güler Güven

Görenler altından geçmeye korkuyor! Esenyurt'ta büyük tehlike

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Balıkyolu Köprüsü tehlike saçıyor. Bazı bölümlerinin döküldüğü ve demirleri gözüken köprü hem yayaları hem sürücüleri tedirgin ediyor.

Görenler altından geçmeye korkuyor! Esenyurt'ta büyük tehlike
Balıkyolu Mahallesi'de bulunan ve TEM Otoyolu Avcılar Haramidere bağlantı yolu üzerinde yer alan Balıkyolu Köprüsü tahrip olmuş durumda. Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan köprünün bazı yerlerinde beton parçaları düşerek demirler dışarı çıktı. Vatandaşlar, köprüden ağır tonajlı araçlar geçtiği zaman yapının sallandığını ve zaman zaman beton parçalarının aşağıya düştüğünü iddia etti. Her gün üzerinden ve altından binlerce aracın ve yayanın geçtiği onarılmayı bekliyor. Köprünün alt kısmında dökülen beton ve paslanmış demirlerin açıkta kalması, hem görüntü kirliliğine hem de riskine yol açıyor.

Görenler altından geçmeye korkuyor! Esenyurt'ta büyük tehlike

"YAĞMURLA BİRLİKTE BETON DÖKÜLÜYOR"

Esnaf Halit Yetim, "Balıkyolu'nda esnafım. Bu arkamda gördüğünüz köprünün üstünden geçen büyük araçlarla birlikte o köprünün ayaklarındaki dökülmeleri göreceksiniz, o nedenle sallanıyor. Yağışlı havalarda oradan dökülen su beton parçalarıyla beraber dökülüyor. Yani hem yolumuz hem çevremiz kirlendiği gibi bu köprünün de ayakları sarsıntılarda bayağı sallanıyor. Yüklü araçlar orası otobana giden yol. Limandan çıkan konteynerler, 30 ton, 40 ton araçlar oradan geçerken burada sarsıntıyı biz hissedebiliyoruz. Köprünün ayakları da zaten dökülmek üzere. Gerekli birimlerin buna bir tedbir alması lazım. Yarın bir gün bir köprü deprem olmadan da yıkılsa burada bir facia gibi bir olay olacak. Çünkü ayaklar tamamen dökülmüş, demirler ortaya çıkmış, beton diye herhangi bir şey kalmamış. Bunun gibi şikayetlerimiz var. Hatta biz oraya arabalarımızı çekiyorduk. Korkuyorduk araba bıraktığımızda, bir gece sarsıntı olsa kimseye cevap veremeyiz diye. Tamamen ayaklarında sizin de gördüğünüz gibi çökmek üzere, bitmek üzere" dedi.

Görenler altından geçmeye korkuyor! Esenyurt'ta büyük tehlike

"DEMİRLERİ ÇÜRÜMÜŞ"

Bölgede yaşayan Halil Halhallı, "Şimdi bu bizim köprümüz, dökülmüş olan bir betonları var. Ayrıca demirleri çürümüş. Vatandaşlar aşağıdan geçtiği zaman çürüdüğü için betonlar düşebilir. Bu dökülen betonlar haliyle tehdit oluşturuyor, yani sağlık açısından sıkıntı. Araçlar geçerken, büyük araçlar geçerken ses yapıyor. Bununla alakalı bir sıkıntı var. Onun haricinde tabii biz dükkanın içerisinde çalıştığımız için çok fazla dışarıya adapte olamıyoruz. Ama hakikaten de büyük araçlar geçtiği zaman sıkıntı oluyor. Bayağı ses geliyor" diey konuştu.

Görenler altından geçmeye korkuyor! Esenyurt'ta büyük tehlike
