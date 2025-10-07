15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Lüks araç alev alev yandı

Kategoriler
İstanbul Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki lüks otomobil alev alev yandı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu ve durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.