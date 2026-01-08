Hurda teşviki yasası 2026 kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ile alınabilecek yerli araçlar hangileri?

ÖTV indirimiyle beraber sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, geçtiğimiz yıl Meclis’e sunulan hurda teşviki teklifine odaklandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada 25 yaş ve üzerinde araçların ekonomiye, doğaya ve insanlara verdiği zorluklar dikkate alındığında düzenlemenin ihtiyaç olduğunu vurglamıştı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Temel, çevreye zarar veren ve belirlenen şartları sağlayan araçlara yönelik kanun teklifinin yasalaşması durumunda sıfır ve ikinci el piyasasının etkileneceğini ifade etti. MHP’nin Meclis’e sunduğu hurda teşviki yasasında son gelişmeler mercek altına alındı. Peki Hurda teşviki yasası 2026 ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? İşte, hurda teşviki çıkması durumunda alınabilecek yerli otomobiller…

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ ARAÇ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

MHP tarafından Meclis’e sunulan hurda teşviki, 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilerek hurdaya ayrılması karşılığında araç sahibine yerli üretim otomobillerde ÖTV indirimi yapılması olarak biliniyor.

Gündemde olan ve yasalaşma ihtimali konuşulan teklif henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi. Düzenlemenin Meclis’te olduğu bilinirken yasalaşmasının henüz kesin olup olmadığı tartışılıyor. Hurda araç teşviki henüz TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmediği için milletvekillerinin onayına sunulmadı.

Kanun teklifinde yer alan maddelerin değerlendirilmesi ve ihtiyaca göre kanun teklifinde karar verilmesi bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSAYACAK, ŞARTLARI NELER?

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi, 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini kapsıyor. Teşvikle beraber geri dönüşüme verenlerin bir defalığına mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulması yer alıyor. Teklifin detaylarında ise ÖTV’siz olarak alınabilecek sıfır araçların yerlilik oranının yüzde 40 olması ve Türkiye’de üretilmesi şartı bulunuyor.

TÜRKİYE’DEKİ ARAÇ YAŞI 14,5

İMAS Derneği Başkanı ve MASFED Genel Bşk. Yrd. Hayrettin Temel, tgrthaber.com’a yaptığı açıklamalarda Türkiye’deki araç yaşı ortalamasının yaklaşık 14,5 olarak ölçüldüğünü vurgularken bu araçların önemli bir kısmının 20 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu vurguladı.

Tabloya bakıldığında hurda teşvikinin amacına uygun ve doğru uygulanması durumunda ise “ Hem araç parkının gençleşmesi hem de çevresel ve yapısal iyileşmeler açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GENEL SATIŞ ADETLERİNİ DE OLUMLU ETKİLEYECEKTİR”

Hayrettin Temel açıklamasının devamında yalnızca yerli üretim araçları kapsayacak şekilde planlamanın yaklaşık 10 civarında modeli doğrudan etkilediğini ifade ederken “ Uygulamanın hayata geçmesi halinde, bu kapsamdaki modellerde satış sayıları yükselebilir. Dolayısıyla genel satış adetlerini de olumlu etkileyecektir.

Ancak hurda teşviki talebine bağlı olarak gelişen artışın dönemsel olacağını ve bu talep doyunca yeniden azalacağını söylemek mümkün.” dedi.

HURDA TEŞVİKİYLE HANGİ ARAÇLAR ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLİR?

Hurda teşviki araç teklifinin yasalaşması durumunda ÖTV’siz alınabilecek sıfır araçların yerlilik oranının yüzde 40 olması ve Türkiye’de üretilmesi şartı aranacak.

Yüzde 40 yerli olarak üretilen araçlar arasında yerli elektrikli otomobil olan Togg, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen gibi markaların araçları bulunuyor. Yüzde 40 yerlilik oranını sağlayan bazı otomobiller ve fiyatları şu şekilde;

FİAT

Fiat Egea Cross

Street 1.149.900 TL

Urban 1.227.900 TL

Lounge 1.287.900 TL

Limited 1.334.900 TL

HYUNDAİ (İ10, 120, Bayon)

1.2 MPI 79 PS Jump İ20 KampanyalI Satış Fiyatı 1.317.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Jump i20 Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.317.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump İ120 Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.491.000 TL

TOGG T10X

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

Toyota CH-R: Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL