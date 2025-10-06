Beylikdüzü'nde yangın nerede çıktı, söndürüldü mü? Dumanlar yükseliyor

Bugün öğle saatlerinde Beylikdüzü'nden gelen yangın haberi sonrasında neden çıktığı merak edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken dumanlar yükseliyor.

BEYLİKDÜZÜ YANGIN NEREDE ÇIKTI, NEDEN?

BEYLİKDÜZÜ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öğle saatlerinde başlayan yangında çıkan dumanların ardından vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.