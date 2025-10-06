İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Birlik Sanayi Sitesi'nde ahşap üretimi yapan iki katlı fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Hadımköy, Bağcılar ve Sultangazi'den de itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

"YANGIN ÇOK BÜYÜKTÜ"

Çevredeki vatandaşlardan Selim Acar, "Kapılarımız açıktı bir anda duman gelmeye başladı, hemen kendimizi dışarı attık. Fabrikaya baktığımızda alevler kaplamıştı. Yangın çok büyüktü. Yolun karşısında olmamıza rağmen sıcaklığı hissettik. Yanan yerde mobilya üretiliyordu. O nedenle yangın büyüdü. Fabrikanın üst katında bulunan kadınlar çatıya çıktı. Onları itfaiye kurtardı" dedi.