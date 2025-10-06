Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Yaşam
Güzelliğiyle göz kamaştırıyordu! Atatürk Kültür Parkı, Yeşil Bayrak'la onurlandırıldı

Antalya'nın en büyük parklarından olan Atatürk Kültür Parkı Yeşil Bayrak almaya hak kazandı. Öte yandan, uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen parklara verilen dünyaca prestijli Yeşil Bayrak (Green Flag Award) Antalya'da ilk kez göndere çekildi.

'nın en büyük kent parklarından biri olan Atatürk Kültür Parkı, parkların uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen dünyaca prestijli Yeşil Bayrak (Green Flag Award) sertifikasına layık görüldü. Antalya'ya uluslararası saygınlık kazandıran Yeşil Bayrak, düzenlenen törenle Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından göndere çekildi.

27 FARKLI KRİTERDEN GEÇTİ

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Atatürk Kültür Parkı'nın 27 farklı kriterde zorlu denetimlerden geçerek ödüle hak kazandığını belirtti. Özdemir, "Bugün bizim gurur günümüz, mutlulukla karşınızdayız. 1996 yılından bu yana 20 farklı ülkede verilen Yeşil Bayrak ilk kez Antalya'mızda dalgalanıyor. Atatürk Kültür Parkımız, biyoçeşitlilik, , çevreye duyarlılık, kullanıcı memnuniyeti gibi birçok kriterde titiz değerlendirmelerden geçti ve bu ödülü almaya hak kazandı" dedi.

"ATATÜRK KÜLTÜR PARKI ÇOK YÖNLÜ BİR YAŞAM ALANI"

Yeşil Bayrak ödülünün, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışının en somut göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Özdemir, "Artık Atatürk Kültür Parkımız uluslararası alanda tescilli, çok prestijli Yeşil Bayrağın sahibi. Muhittin Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana çevreye duyarlı politikalarının belki de en güzel ödüllerinden biri oldu bu bayrak. 2025 yılı çevre başkenti ödülünü aldığımız bu yılda bu başarı bizim için ayrıca anlamlı. Üniversiteden hocalarımıza, büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Atatürk Kültür Parkı sadece yeşil alan değil, aynı zamanda festival alanları, kültür merkezi ve kreşiyle çok yönlü bir yaşam alanı" ifadelerini kullandı.

EN PRESTİJLİ ÖDÜLLER ARASINDA YER ALIYOR

İngiltere merkezli Keep Britain Tidy kuruluşu tarafından 1996 yılından bu yana verilen Yeşil Bayrak, dünyada ve yeşil alan yönetiminde en prestijli kalite standardı olarak kabul ediliyor. Biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, çevre eğitimi, güvenlik, temizlik ve erişilebilirlik gibi kriterlerde yapılan bağımsız denetimler sonucunda verilen bu ödül, bulunduğu şehirlerin çevre yönetimi anlayışını uluslararası düzeyde tescilliyor.

