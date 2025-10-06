Parkı ateşe veren çocuk yakalandı: Ailesi hakkında işlem başlatıldı

Kategoriler
Kayseri'de çocuk oyun alanına zarar veren kişi tespit edildi. Kocasinan Uğurevler Mahallesi 264. Sokak üzerindeki parktaki yangını çıkaranın 14 yaşında çocuk olduğu belirlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, K.E isimli 14 yaşındaki çocuğu yakalayarak ailesi hakkında da işlem başlattı.