Otomobilin içinde kanlı hesaplaşma! Kavgada silahlar ateşlendi, ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Keçiören ilçesinde otomobil içerisinde çıkan silahlı kavgada kan aktı. Keçiören ilçesi Erbakan Bulvarı’nda saat 23.00 sıralarında tünel içerisinde seyir halinde bulunan kişiler arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay büyüyünce sürücü arabayı durdurarak otomobilde bulunanları araçtan indirdi. Grup arasında çıkan tartışmamın büyümesi üzerine bir kişi yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.K. ve B.Y’ye ateş etti.

Ardından otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.