Parktaki çifti uyardı, feci şekilde öldürüldü! Kaskını yaşlı adamın kafasında parçaladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan bir çifti uyardı. Kayıkçı'nın uyarısına sinirlenen M.C.A. isimli şahıs, yaşlı adamla tartışmaya başladı.

KASKLA FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.C.A., yanında taşıdığı motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı’yı feci şekilde darbetti. Kaskı kırılana kadar yaşlı adamı darbeden M.C.A., daha sonra kız arkadaşı E.Ö. ile birlikte motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Aldığı darbelerin ardından ağır yaralanan Ahmet Kayıkçı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kayıkçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere götürüldü.

KATİL ZANLISI VE SEVGİLİSİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli M.C.A. ile kız arkadaşı E.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel bir ekibin yürüttüğü çalışmayla, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemlerinin incelenmesi sonucu tespit edilerek adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.