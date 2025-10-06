Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Parktaki çifti uyardı, feci şekilde öldürüldü! Kaskını yaşlı adamın kafasında parçaladı

Gaziantep'te parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyaran adam, feci şekilde darbedildi. Erkek şahıs tarafından motosiklet kaskıyla dövülen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 10:12

’in Şahinbey ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan bir çifti uyardı. Kayıkçı'nın uyarısına sinirlenen M.C.A. isimli şahıs, yaşlı adamla tartışmaya başladı.

KASKLA FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.C.A., yanında taşıdığı motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı’yı feci şekilde darbetti. Kaskı kırılana kadar yaşlı adamı darbeden M.C.A., daha sonra kız arkadaşı E.Ö. ile birlikte motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Parktaki çifti uyardı, feci şekilde öldürüldü! Kaskını yaşlı adamın kafasında parçaladı

Aldığı darbelerin ardından ağır yaralanan Ahmet Kayıkçı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Parktaki çifti uyardı, feci şekilde öldürüldü! Kaskını yaşlı adamın kafasında parçaladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kayıkçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere götürüldü.

Parktaki çifti uyardı, feci şekilde öldürüldü! Kaskını yaşlı adamın kafasında parçaladı

KATİL ZANLISI VE SEVGİLİSİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli M.C.A. ile kız arkadaşı E.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel bir ekibin yürüttüğü çalışmayla, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemlerinin incelenmesi sonucu tespit edilerek adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşkıyalar İstanbul'u bastı! Gelin alma merasiminde korku dolu anlar
Site sakinleri dehşete düştü! Karayılanın havuz keyfi yarım kaldı
ETİKETLER
#park
#şiddet
#cinayet
#gaziantep
#yakalama
#Motosiklet Kaskıyla Öldürme
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.