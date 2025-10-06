Site sakinleri dehşete düştü! Karayılanın havuz keyfi yarım kaldı

Mersin'de karayılan paniği site sakinlerine panik yaşattı. Merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki bir sitenin sezon kapanması nedeniyle boşaltılan havuzuna giren bir karayılan site içerisinde paniğe neden oldu. Boş havuza hapsolan karayılanı gören site sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak özel korum torbasına koyuldu. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda olan yılanın zehirsiz olduğu öğrenildi. İtfaiye erleri özel torbaya koydukları yılanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktığı öğrenildi.