Okulda yılan paniği! Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir okula giren yavru yılan, hem öğrencilere hem de öğretmenlere korku dolu anlar yaşattı. Sabah saatlerinde derse girmek üzere koridorda ilerleyen öğrenciler, yerde hareket eden bir yavru yılan fark etti. Durumu hemen öğretmenlerine bildiren öğrencilerden kimi eline almak istedi. Öğretmenin ikazıyla öğrenciler, yılandan uzaklaştırıldı. Okul yönetimi, olaya müdahale ederek öğrencileri sınıflara yönlendirdi. Ardından çağrılan yetkililer, yavru yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.