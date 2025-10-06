Menü Kapat
 Baran Aksoy

İstanbul'u eşkıyalar bastı! Gelin alma merasiminde korku dolu anlar

İstanbul Kartal'da bir grup şehir eşkıyası, gelin alma merasimi sırasında mahalleliye büyük korku yaşattı. Eşkıyalar, bagajdan çıkardıkları av tüfeği ve tabancalarla havaya peş peşe ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

06.10.2025
06.10.2025
İstanbul Kartal'da bir apartman önünde düzenlenen ‘gelin alma’ merasiminde yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Araçlar gelin alma merasimi için sokağı kapatarak beklemeye başladı.

O sırada araçtan inen bir grup, bagajdan çıkardıkları av tüfeği ile tabancalarla havaya peş peşe ateş açmaya başladı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDULAR

Görüntüler apartman sakinlerinde büyük korkuya neden olurken, düğün konvoyundaki araçların soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrılması ise dikkat çekti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından birçok kullanıcı; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek gereğinin yapılmasını talep etti.

