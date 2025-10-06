Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
 Merve Yaz

Fatih Altaylı'dan ilk duruşma sonrası şaşırtan karar! 'Bize biraz müsaade'

'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz cuma hakim karşısına çıkmış, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. 26 Kasım'a ertelenen dava kararı sonrası Altaylı, sürpriz bir kararını açıkladı. 'Bize biraz müsaade' başlığıyla bir açıklama yayınlayan Altaylı, sağlık sorunları olduğunu belirterek, "Biraz da yoruldum' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
09:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
09:39

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan gazeteci , 3 Ekim'de çıktığı ilk duruşmanın ardından sürpriz bir karar aldı.

YAYINLARA ARA VERDİ

Savcının 'tutukluluğa devam' talebi üzerine mahkemenin Altaylı'nın tutukluluğuna hükmetmesi ve sıradaki duruşmayı 26 Kasım'a ertelemesinin ardından Altaylı, ilk YouTube yayınını bu sabah yaptı.

Fatih Altaylı'dan ilk duruşma sonrası şaşırtan karar! 'Bize biraz müsaade'

Altaylı'nın kanalına yüklenen 'Bize biraz müsaade' başlıklı videoda Fatih Altaylı'nın YouTube yayınlarına ara vermesinin gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

"Sevgili dinleyiciler...

Cuma günü olan biteni biliyorsunuz. Tutukluluğuma devam kararı çıktı. Şaşırdım.

Hal böyle olunca planlarımda da değişiklik yapmam gerekti. Daha önce 3 Ekim'de tahliye olursam biraz tatil yapacağımı söylemiştim. Öte yandan kalbimde 7 yıl önce takılmış stentler var ve aort damarımda genişleme söz konusu.

Fatih Altaylı'dan ilk duruşma sonrası şaşırtan karar! 'Bize biraz müsaade'

Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor. Normal şartlarda eylül ayında bu ölçümü yaptırmam gerekiyordu ama cezaevinin yollayacağı tanımadığım bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak istemediğim için tahliye olma ihtimali ile ertelemiştim.

SAĞLIK SORUNLARI VAR

Tahliye olamayınca daha fazla ertelemek istemedim. Bu tetkikleri artık burada yaptırmam gerekecek.

Daha önce sözünü ettiğim omzumdaki beze de tam hedefine ulaşamamış olmalı ki onun da koluma olan etkisiyle yazı yazmak, not almak artık çok acı verici bir hale geldi ve bunun da icabına bakılması şart. Merak etmeyin sağlığım yerinde ama tahliye olmadığım için bu konuları artık erteleyemem.

Fatih Altaylı'dan ilk duruşma sonrası şaşırtan karar! 'Bize biraz müsaade'

Bir yandan da yoruldum. Cezaevi; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir yer gibi görünse de insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor.

Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum. Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum. Anlayacağınız bir süre müsaadenizi rica ediyorum.

Herkese bol sevgi, selam..."

