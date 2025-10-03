Fatih Altaylı davasında ara karar belli oldu

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı bugün hakim karşısına çıktı.

63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılamasına, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ndeki 2 No'lu duruşma salonunda başlandı.

SAVCI KARARINI VERDİ

Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 26 KASIM'DA

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma şüphesinin bulunması değerlendirildiğinde tutuklama tedbirinin ölçülü olması tahliye talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma mütaalanın hazırlanması üzere cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesine ve 26 Kasım'a ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temmuz ayında iddianame düzenlenmişti.

Hazırlanan iddianamede Altaylı’nın ’Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı’nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No’lu duruşma salonunda bugün başlanacak.