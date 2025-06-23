Fatih Altaylı’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler kullandığı iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Altaylı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TEHDİT ALGISI ÇIKARILACAK BEYANIM YOKTUR"

Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevine gönderilen Altaylı’nın Sulh Ceza Hakimliği verdiği ifade ortaya çıktı. "Söz konusu videoda, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim" diyen Altaylı, "Söylemiş olduğum şeylerin aynıları ya da benzerleri daha önceki tarihlerde, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman olan bilim insanları tarafından da defalarca söylenmiştir. Burada kesinlikle Cumhurbaşkanına tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim" ifadelerini kullandı.

"TARİHSEL OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLECEKTİR"

Savcılığa videonun orjinal halini teslim ettiğini aktaran Altaylı, "Videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur. Orijinal olan video izlendiğinde herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını kastederek halk nazarında tehditvari bir konuşma yapmadığım, konuşmanın tamamen tarihsel olduğu açıkça görülecektir. Bu suçlamalar ile daha önce herhangi bir adli soruşturma yada kovuşturma dahi geçirmedim" dedi.

"TEHDİT BENİM ASLA YAPTIĞIM BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Kesinlikle bir tehdit maksanın olmadığını aktaran Altaylı, "Şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir. Suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır" şeklinde konuştu.