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Fatih Altaylı adliyede! Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altaylı İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

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Fatih Altaylı adliyede! Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 13:10

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler söyledi. Altaylı, "Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" şeklinde konuşmuştu.

Fatih Altaylı adliyede! Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı

GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanını tehdit eden Altaylı için harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını Tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce dün gözaltına alındı.

Fatih Altaylı adliyede! Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatih Altaylı'nın emniyette verdiği ifadesinde, programlarında tarihi bilgiler ışığında yayın yaptığını öne sürerek, "Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi" dedi. Altaylı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Altaylı'nın savcılık ifade işlemlerinin başlaması bekliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Fatih Altaylı neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
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