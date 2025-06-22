Fatih Altaylı adliyede! Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler söyledi. Altaylı, "Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" şeklinde konuşmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanını tehdit eden Altaylı için harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını Tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce dün gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatih Altaylı'nın emniyette verdiği ifadesinde, programlarında tarihi bilgiler ışığında yayın yaptığını öne sürerek, "Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi" dedi. Altaylı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Altaylı'nın savcılık ifade işlemlerinin başlaması bekliyor.