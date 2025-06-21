Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! Gerekçesi ortaya çıktı

Gazeteci Altaylı İstanbul Şişli'deki Teşvikiye semtinde bulunan evinde gözaltına alındı. Altaylı'nın gözaltına alınma gerekçesinin kendisine ait YouTube kanalındaki bir yayınıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

"CUMHURBAŞKANINI TEHDİT" SUÇU

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."