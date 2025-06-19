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 | Yusuf Özgür Bülbül

Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e tepki: Tek sesli bir medya mı istiyor?

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TGRT Haber’i hedef almasına tepki gösterdi. Yarkadaş, “Özgür Özel tek sesli bir medya mı istiyor?” dedi…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 22:38
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 23:10

Gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de katıldığı "Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TGRT Haber'i hedef almasına sert tepki gösterdi. Yarkadaş, Özel’i gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmeye çağırdı. Hukukçu Ersan Şen de Özel'e tepki gösterdi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1935783295465279538

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN TGRT HABER'İ HEDEF ALDI?

Barış Yarkadaş, Özel'in bu tavrının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Yarkadaş, gazeteciliğin doğasında hedef gösterilmenin olduğunu, ancak önemli olanın gazetecinin nerede konuştuğu değil, ne konuştuğu olduğunu vurguladı.

Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e tepki: Tek sesli bir medya mı istiyor?

“TEK SESLİ BİR MEDYA MI İSTİYOR?”

Gazeteci Yazar Barış Yarkadaş, “Özel'in TGRT'ye ilişkin biraz doldurulduğunu düşünüyorum. Özgür Özel tek sesli bir medya mı istiyor? Gazetecileri hedef göstermekten vazgeçsin” diye konuştu.

Gazeteci Yazar Barış Yarkadaş şöyle devam etti:

"Gazetecinin kaderi hep hedef gösterilmektir. Eğer gerçekten gazetecilik yapıyorsa. Gazetecinin nerede değil ne konuştuğunu bakılır. Ben her zaman inandığım şeyleri söylerim. Özgür Özel beni hayal kırıklığına uğrattı."

Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e tepki: Tek sesli bir medya mı istiyor?

ŞEN: BENİ ŞAŞIRTIYOR

Hukukçu Ersan Şen de Özel'e tepki gösterdi. Şen, "Özgür Özel beni hakikaten şaşırtıyor, ekonomi diyoruz boykot diyor. Kimlik siyaseti yapma diyoruz aksini yapıyor. Ekonomi diyoruz, boykot diyor. Güya bu televizyonlar CHP'ye saldırıyor diye böyle söylüyorsun, yapmaman lazım. RTÜK'ten şikayet ediyorsun aynısını yapıyorsun. Farkın ne? Asla eleştiri görmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

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