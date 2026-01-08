Otomobil park halindeki araçlara çarpıp bahçeye uçtu: 1'i ağır 6 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir binanın bahçesine uçtu. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi.

APARTMAN BAHÇESİNE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarında park halinde bulunan otomobil ile ticari araca çarpan otomobil, ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Rabiye Yıldırım savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralanırken, yanındaki diğer yaya ise son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu.

Kazada otomobil sürücüsü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra savrularak apartman bahçesine düştüğü ve o esnada yaralıların yere savrulduğu anlar yer aldı.