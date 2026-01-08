Eski milli sporcu hayatını kaybetti! Sabri Kılıç'tan acı haber

İzmir'in Tire ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı milli takım sporcusu Sabri Kılıç, domuz avına çıktı. Sabri Kılıç, makilik alandan geçtiği sırada sırtında asılı olan av tüfeği bir dala takılarak kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kılıç, sırtından ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sabri Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.