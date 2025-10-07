Kadıköy'de korkutan yangın: 20 kişi dumanların içinde kaldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 5 katlı bir binada gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Can pazarının yaşandığı yangında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri tahliye edildikten sonra tedavi altına alındı.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Kadıköy Hayrettin Sokak'ta meydana gelen olaya göre, binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa süre içinde binayı kapladı.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti.

20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yoğun dumana maruz kalan 20 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binada maddi hasar oluştu. Yangın anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.