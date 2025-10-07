Menü Kapat
Kadıköy'de korkutan yangın: 20 kişi dumanların içinde kaldı

İstanbul Kadıköy'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede binayı kaplayan yoğun dumanda mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 20 kişi hastanelik oldu.

07.10.2025
07.10.2025
'un ilçesinde 5 katlı bir binada gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Can pazarının yaşandığı yangında mahsur kalanları kurtarmak için ve polis ekipleri seferber oldu. Yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri edildikten sonra tedavi altına alındı.

Kadıköy'de korkutan yangın: 20 kişi dumanların içinde kaldı

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Kadıköy Hayrettin Sokak'ta meydana gelen olaya göre, binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanlar kısa süre içinde binayı kapladı.

Kadıköy'de korkutan yangın: 20 kişi dumanların içinde kaldı

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti.

Kadıköy'de korkutan yangın: 20 kişi dumanların içinde kaldı

20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yoğun dumana maruz kalan 20 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

Kadıköy'de korkutan yangın: 20 kişi dumanların içinde kaldı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binada oluştu. Yangın anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de korkutan yangın: 20 kişi dumanların içinde kaldı
