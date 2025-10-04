Tunceli'de düğün salonu yakınında yangın paniği!

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir düğün solunu yanındaki otluk alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN

Çemişgezek ilçesinde düğün salonu yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına ilk müdahaleyi düğündeki vatandaşlar yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.