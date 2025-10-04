Yer: Elazığ! Biri drift attı, diğeri kayda aldı: O anlar kameralara böyle yansıdı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elazığ'da kimliği belirsiz bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle defalarca kendi etrafında dönerek drift yaptı. Arkadaşının da onu kameraya aldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre kendi ekseninde dönen ve trafiği tehlikeye atan otomobil, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.