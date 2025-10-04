Yer: Elazığ! Biri drift attı, diğeri kayda aldı: O anlar kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'da kimliği belirsiz bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle defalarca kendi etrafında dönerek drift yaptı. Arkadaşının da onu kameraya aldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

Olay, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre kendi ekseninde dönen ve trafiği tehlikeye atan otomobil, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.