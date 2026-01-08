Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Trabzonspor stoperine kavuştu! Yıldız oyuncunun açıklamaları ise dikkat çekti!

Trabzonspor, savunma hattını güçlendirme operasyonu kapsamında Avusturya’da forma giyen 22 yaşındaki dev stoper Nwaiwu’yu kadrosuna kattı. 5.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen genç oyuncu, şehre gelerek iddialı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor stoperine kavuştu! Yıldız oyuncunun açıklamaları ise dikkat çekti!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 16:34

Trabzonspor, devre arası transfer döneminin ilk resmi hamlesini savunma merkezine yaptı.

Trabzonspor stoperine kavuştu! Yıldız oyuncunun açıklamaları ise dikkat çekti!

Bordo-mavili yönetim, bir süredir teknik heyetin raporu doğrultusunda takip edilen ve Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu ile her konuda anlaşma sağlayarak oyuncuyu Trabzon’a getirdi. 1,93’lük boyuyla savunmaya "hava sahası hakimiyeti" getirmesi beklenen Nijeryalı stoper için resmi maliyet rakamları da paylaşıldı.

Trabzonspor stoperine kavuştu! Yıldız oyuncunun açıklamaları ise dikkat çekti!

7 TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

Karadeniz ekibi, bu transfer için Avusturya temsilcisine toplamda 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüp ekonomisini sarsmamak adına bu rakamın 7 taksit halinde ödeneceği belirtildi. Genç savunmacı ile yapılan 4.5 yıllık sözleşmenin detayları ise şöyle: Bu sezonun geri kalanı için, 350 bin Euro garanti ücret, gelecek sezonlardan itibaren yıllık 700 bin Euro sabit maaş.

Trabzonspor stoperine kavuştu! Yıldız oyuncunun açıklamaları ise dikkat çekti!

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Nwaiwu’nun Trabzonspor’u tercih etmesinde, takımdaki vatandaşı Paul Onuachu’nun önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Genç stoper, imza sonrası yaptığı açıklamada bu süreci şu sözlerle anlattı: "Paul Onuachu’yu bir ağabey olarak görüyorum. Görüşmeler sırasında bana kulübün büyüklüğünden ve buradaki atmosferden çok olumlu bahsetti. Onun referansı, kararımı vermemi çok kolaylaştırdı."

Trabzonspor stoperine kavuştu! Yıldız oyuncunun açıklamaları ise dikkat çekti!

"MİLLİ TAKIM İÇİN EN DOĞRU ADRES"

Trabzonspor’un kendisi için sadece bir kulüp değil, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı’na yükselmek için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Nwaiwu, "Burada aileden biri gibi karşılandığım için çok mutluyum. Taraftarın tutkusunu biliyorum ve onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara su kesintisi listesi 8-9 Ocak 2026: ASKİ Ankara’da sular ne zaman gelecek? 11 ilçede su kesintisi sürüyor
ChatGPT, hastaneye gitmeden önce yapay zekaya danışanlar için çok faydalı bir özellik sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Dünyanın en dakik hava yolu şirketleri açıklandı! THY listeye bakın kaçıncı sıradan girdi
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.