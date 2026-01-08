Trabzonspor stoperine kavuştu! Yıldız oyuncunun açıklamaları ise dikkat çekti!

Trabzonspor, devre arası transfer döneminin ilk resmi hamlesini savunma merkezine yaptı.

Bordo-mavili yönetim, bir süredir teknik heyetin raporu doğrultusunda takip edilen ve Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu ile her konuda anlaşma sağlayarak oyuncuyu Trabzon’a getirdi. 1,93’lük boyuyla savunmaya "hava sahası hakimiyeti" getirmesi beklenen Nijeryalı stoper için resmi maliyet rakamları da paylaşıldı.

7 TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

Karadeniz ekibi, bu transfer için Avusturya temsilcisine toplamda 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüp ekonomisini sarsmamak adına bu rakamın 7 taksit halinde ödeneceği belirtildi. Genç savunmacı ile yapılan 4.5 yıllık sözleşmenin detayları ise şöyle: Bu sezonun geri kalanı için, 350 bin Euro garanti ücret, gelecek sezonlardan itibaren yıllık 700 bin Euro sabit maaş.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Nwaiwu’nun Trabzonspor’u tercih etmesinde, takımdaki vatandaşı Paul Onuachu’nun önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Genç stoper, imza sonrası yaptığı açıklamada bu süreci şu sözlerle anlattı: "Paul Onuachu’yu bir ağabey olarak görüyorum. Görüşmeler sırasında bana kulübün büyüklüğünden ve buradaki atmosferden çok olumlu bahsetti. Onun referansı, kararımı vermemi çok kolaylaştırdı."

"MİLLİ TAKIM İÇİN EN DOĞRU ADRES"

Trabzonspor’un kendisi için sadece bir kulüp değil, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı’na yükselmek için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Nwaiwu, "Burada aileden biri gibi karşılandığım için çok mutluyum. Taraftarın tutkusunu biliyorum ve onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.