Ankara su kesintisi listesi 8-9 Ocak 2026: ASKİ Ankara’da sular ne zaman gelecek? 11 ilçede su kesintisi sürüyor

Ankara’da su kesintileri 29 Eylül’den itibaren sürüyor. ASKİ su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir kontrollü su yönetimini devam ettiriyor. Ankara’da Etimesgut, Gölbaşı, Çankaya, Kazan gibi ilçelerde planlı kesinti uygulanıyor. Arızalar sebebiyle ise Polatlı, Altındağ gibi ilçelerde bazı mahallelere su verilmiyor. Keçiören ilçesinde Basınevleri, Kamil Ocak Mahallesi, Gümüşdere mahallesi su kesintilerinden etkilenecek. Planlı su kesintilerinde su sorununun çözüleceği saatler belli oldu. İşte, Ankara su kesintisi programı…

ETİMESGUT SU KESİNTİLERİ

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 08.01.2026 tarihinde Perşembe günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

30 Ağustos Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari mahallesi, İstasyon mahallesi, Alsancak mahallesi, Piyade Mahallesi, Elvan Mahallesi, Topçu Mahallesi, Ahi Mesut Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Atakent Mahallesi, Etiler Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi, Şehitali Mahallesi , Fatih Sultan Mahallesi, Erler Mahallesi

GÖLBAŞI SU KESİNTİLERİ

Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; 08 Ocak 2026 saat 09.00 ile 08 Ocak 2026 saat 23.00 arasında.

Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan,Hacımuratlı,Yavrucuk,Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu Mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmı zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

ÇANKAYA SU KESİNTİLERİ (09.00-21.00)

Türkkonut, Ahmet Taner Kışlalı mahallesi bir kısmı, Mutlukent, Çayyolu, Beytepe mahallesi alt kotları, Alacaatlı mahallesi alt kotları, Dodurga, Üniversiteliler mahallesi alt kotları, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çiğdem, Sögütözü, Mustafa Kemal,Çukurambar mahalleleri.

KAZAN SU KESİNTİLERİ

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Kahramankazan Merkez D2 depo seviyelerinin yoğun kullanım ve depoya gelen hatta elektrik arızası nedeni ile seviye düşüklüğü yaşanmaktadır Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır. Bu kapsamda; Tarih: 08.01.2026 saat 08:30 - 08.01.2026 23:00 e kadar vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz. Etkilenen Yerler: Aydın mah ,İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…

POLATLI SU KESİNTİLERİ

Arıza Tarihi: 08.01.2026 09:10 Tamir Tarihi: 08..01.2026 19:00 Değerli abonelerimiz Mehmet Akif mahallesi Bir Bölümüne Sarıyer caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Etkilenen Yerler: Mehmet akif bir bölümü Etkilenen Yerler: Mehmet akif bir bölümü

ÇANKAYA SU KESİNTİLERİ

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 8 Ocak 2026 Perşembe günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Etkilenen Yerler: 📍 Konutkent mahallesi alt kotları, Yaşamkent mahallesi üst kotları, Beytepe mahallesi alt kotları, Üniversiteliler mahallesi üst kotları,Birlik,Kırkkonaklar, Sancak, Yıldızevler mahalleleri

MAMAK SU KESİNTİLERİ

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 8 Ocak 2026 Perşembe günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. 📍 Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler

Etkilenen Yerler: Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır, Şahap Gürler Mahaleleri Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

KEÇİÖREN SU KESİNTİLERİ

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 08/01Ocak 2026 perşembe günü 09;00–23:55 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Basın Evleri Alt Kotları, Kamil Ocak Mahallesi Alt Kotları, Gümüşdere Mahallesi, 📍 Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler Kavacık Subayevleri Alt Kotları, Yeşiltepe Mahallesi ve Şenyuva Mahallesi Üst Kotları, Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi İle 1436 Sokak arası, Atapark Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kanuni Mahallesi, Bademlik Mahallesi, Hisar Mahallesi, Kafkas Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Kösrelik Mahallesi.



PURSAKLAR SU KESİNTİLERİ

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 8 Ocak 2026 Perşembe günü 10.00–23:55 saatleri arasında planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesi Merkez Mahallesi alt kotlar Yunus Emre Mahallesi alt kotlar Fatih Mahallesi alt kotlar Mimar Sinan Mahallesi alt kotlar

ALTINDAĞ SU KESİNTİLERİ

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 8 Ocak 2026 Perşenmbe günü 10.30–20.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesi



YENİMAHALLE SU KESİNTİLERİ

Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda, 08.01.2026 tarihinde 09.00 İle 21.00 saatleri arasında 12 saat süreli aşağıda belirtilen ilçelerde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi, Bağlar Mevki, Oyuklu Mevki, Yakacık TOKİ Konutları, Hurdacılar Sitesi Güneykent Villaları, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Memlik Mahallesi

AKYURT SU KESİNTİLERİ

Akyurt bölgesinde, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanmakta olan kontrollü su yönetimi mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda, 08 Ocak 2026 Perşembe günü 00.00 – 09.00 saatleri arasında, bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü nedeniyle yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Akyurt Yıldırım Mahallesi, Beyazıt Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Timurhan Mahallesi, Galaba Mahallesi, Cücük Mahallesi, Büğdüz, Balıkhisar Sanayi Bölgesi, Güzelhisar Sanayi Bölgesi, Şehler Sanayi Bölgesi, Sarcalar Mahallesi ve Sanayi Bölgesi etkilenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.



ALTINDAĞ SU KESİNTİLERİ

Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 8 Ocak 2026 Perşenmbe günü 09.00–23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Etkilenen Yerler: Yıldıztepe Mahallesi,Güneşevler Mahallesi