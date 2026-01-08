Menü Kapat
Dünyanın en dakik hava yolu şirketleri açıklandı! THY listeye bakın kaçıncı sıradan girdi

Ocak 08, 2026 16:10
1
Türk Hava Yolları'na ait Airbus A340

Havacılık veri ve analiz şirketi Cirium, dünya genelindeki en dakik hava yollarını belirlediği yıllık raporunu yayımladı.

Cirium’un analizinde, bir uçuşun planlanan kapıya varış saatinden en fazla 15 dakika gecikmesi “dakiklik” kriteri kapsamında değerlendiriliyor.

2
Aeromexico şirketinin uçağı

Rapora göre Aeromexico, uçuşlarının yüzde 90.02'sini zamanında gerçekleştirerek üst üste ikinci kez dünyanın en dakik havayolu oldu. 

Şirket, bir önceki yıla göre dakiklik oranını yüzde 3'ten fazla artırdı.

3
Saudia şirketinin yolcu uçağı

2) Saudia: Yüzde 86.53

4
Scandinavian Airlines şirketinin yolcu uçağı

3) Scandinavian Airlines: Yüzde 86.09

5
Azul Brazilian Airlines şirketine ait yolcu uçağı

4) Azul Brazilian Airlines: Yüzde 85.18

6
Qatar Airways şirketine ait yolcu uçağı

5) Qatar Airways: Yüzde 84.42

7
İberia şirketine ait yolcu uçağı

6)Iberia: Yüzde 83.52

8
LATAM şirketine ait yolcu uçağı

LATAM Airlines: Yüzde 82.40

9
Avianca şirketine ait yolcu uçağı

8) Avianca: Yüzde 81.73

10
Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı

9) Turkish Airlines: Yüzde 81.41

11
Delta Airlines şirketine ait yolcu uçağı

10) Delta Air Lines: Yüzde 80.90

