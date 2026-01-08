Dünyanın en dakik hava yolu şirketleri açıklandı! THY listeye bakın kaçıncı sıradan girdi

Kategoriler
Havacılık veri ve analiz şirketi Cirium, dünya genelindeki en dakik hava yollarını belirlediği yıllık raporunu yayımladı.
Cirium’un analizinde, bir uçuşun planlanan kapıya varış saatinden en fazla 15 dakika gecikmesi “dakiklik” kriteri kapsamında değerlendiriliyor.
Rapora göre Aeromexico, uçuşlarının yüzde 90.02'sini zamanında gerçekleştirerek üst üste ikinci kez dünyanın en dakik havayolu oldu.
Şirket, bir önceki yıla göre dakiklik oranını yüzde 3'ten fazla artırdı.
2) Saudia: Yüzde 86.53
3) Scandinavian Airlines: Yüzde 86.09
4) Azul Brazilian Airlines: Yüzde 85.18
5) Qatar Airways: Yüzde 84.42
6)Iberia: Yüzde 83.52
LATAM Airlines: Yüzde 82.40
8) Avianca: Yüzde 81.73
9) Turkish Airlines: Yüzde 81.41
10) Delta Air Lines: Yüzde 80.90