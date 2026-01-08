TOKİ 500 bin konut kura tarihleri 2026 sıralaması | (Tüm iller) Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin konut projesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, proje kapsamında 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini belirterek İstanbul ve Ankara kura çekimlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağlayacağını açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından gündeme gelen TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi belli oldu. Daha önce TOKİ tarafından Batman, Bitlis, Muş ve Ardahan illerinin kura çekim tarihleri açıklanmıştı. Bu illerin yanı sıra artık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere 29 ilin daha kura çekim tarihi netlik kazandı. Vatandaşların gündeminde ise TOKİ 500 bin konut Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu yer alıyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2026

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında 29 ilin kura çekim takvimi belli oldu. Açıklanan bilgilere göre İstanbul kura çekimleri 9-12 Mart 2026, Ankara kura çekimleri 5 Şubat 2026 ve İzmir kura çekimleri ise 6 Mart'ta yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinin ardından hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimine katılan vatandaşlar kendilerine çıkıp, çıkmadığını ise e-Devlet aracılığıyla sorgulayabilecekler. TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi ise şöyle:

8 Ocak | Bitlis - Kars

9 Ocak | Muş - Ardahan

10 Ocak | Antalya - Bingöl

11 Ocak | Artvin - Tunceli

5 Şubat | Ankara

11 Şubat | Çankırı - Bursa

12 Şubat | Bolu

13 Şubat | Eskişehir - Balıkesir

15 Şubat | Konya - Çanakkale

16 Şubat | Edirne

17 Şubat | Karaman - Tekirdağ

18 Şubat | Mersin - Kırklareli

20 Şubat | Adana - Kocaeli

22 Şubat | Afyonkarahisar

24 Şubat | Uşak

25 Şubat | Isparta

26 Şubat | Burdur

27 Şubat | Denizli

3 Mart | Muğla

4 Mart | Aydın

5 Mart | Manisa

6 Mart | İzmir

9-12 Mart | İstanbul

TOKİ BURSA, ANTALYA, KONYA, ADANA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Bursa, Antalya, Konya ve Adana'da inşa edilecek konutların hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Antalya kura çekimleri 10 Ocak 2026, Bursa kura çekimleri 11 Ocak 2026, Konya kura çekimleri 15 Şubat 2026, Adana kura çekimleri ise 20 Şubat 2026 tarihinde noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. İlerleyen günlerde kura çekimlerinin saatleri ve yerlerinin TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE YOĞUN İLGİ

Bakan Kurum, TOKİ 500 bin konut projesine en çok başvuruların 1 milyon 235 bin 196 ile İstanbul'dan yapıldığını duyurdu. İstanbul'un hemen arkasından 287 bin 94 başvuru ile Ankara'nın, 3. sırada ise 221 bin 921 başvuru ile İzmir'in yer aldığını belirtti.

BAKAN KURUM AÇIKLADI: TOKİ 500 BİN KONUT İNŞAATLARININ BAŞLAYACAĞI TARİH

Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ EN ÇOK KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Bu konutların 100 bin tanesi İstanbul, 31 bin 73 tanesi Ankara ve 21 bin 20 tanesi ise İzmir'de gerçekleştirilecek. En çok konut yapılacak 20 şehir şöyle: