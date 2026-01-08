Akaryakıta indirim geliyor: Depoyu dolduracak sürücüler dikkat! Tarih belli oldu

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

'Venezuela krizi' sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya başladı. İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar...