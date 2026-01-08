Akaryakıta indirim geliyor: Depoyu dolduracak sürücüler dikkat! Tarih belli oldu

Kategoriler
İstanbul
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
'Venezuela krizi' sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya başladı. İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar...
NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatının 53,23 liraya, Ankara'da 54,23 liraya, İzmir'de ise 54,56 liraya düşmesi bekleniyor.
Benzin litre fiyatı: 53,17 TL
Motorin litre fiyatı: 54,58 TL
LPG litre fiyatı: 29,03 TL
Benzin litre fiyatı: 52,97 TL
Motorin litre fiyatı: 54,38 TL
LPG litre fiyatı: 28,40 TL
Benzin litre fiyatı: 54,00 TL
Motorin litre fiyatı: 55,58 TL
LPG litre fiyatı: 28,92 TL
Benzin litre fiyatı: 54,33 TL
Motorin litre fiyatı: 55,91 TL
LPG litre fiyatı: 28,85 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.