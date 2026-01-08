Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce savruldu! O anlar kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi metrelerce ileriye savrulup yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.D. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.A.A. önce otomobilin üzerine, ardından yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından motosiklet yolcusu Y.A.A.'yı ve motosiklet sürücüsü A.D.'yi ise hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri tarafından yol güvenliğinin sağlanmasının ardından otomobil sürücüsü A.A.'nın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülerek, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.