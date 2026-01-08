Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bir cep telefonu Japonya'nın kabusu oldu! Hassas nükleer bilgiler Çin'in eline geçmiş olabilir

Japonya Nükleer Düzenleyici Kurulu'nda çalışan bir kişinin gizli irtibat bilgilerinin olduğu iş telefonunu Çin'de kaybettiği duyuruldu. Telefonun nükleer verilere erişim için değil. arama ve kısa mesajlaşma için kullanıldığı belirtilse de yetkililer yaşanan olay karşısında endişeli.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir cep telefonu Japonya'nın kabusu oldu! Hassas nükleer bilgiler Çin'in eline geçmiş olabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 14:02

Japonya'nın nükleer düzenleyici kurumunda çalışan bir kişinin, gizli irtibat bilgilerinin yer aldığı iş telefonunu kaybettiği belirtildi. Yetkililer ve yerel medya, telefonun muhtemelen Çin'de kaybolduğunu aktardı.

AFP'nin Nuclear Regulation Authority (NRA) şirketi ile yaptığı görüşmede bir yetkili, afet ve büyük depremler sırasında kullanılan kuruma ait bir akıllı telefonun kaybolduğunu doğruladı. Yetkili, olayın kişisel verilerin korunmasını denetleyen Japon kurumuna bildirildiğini ifade etti.

Yetkililere göre telefon, nükleer verilere erişim için kullanılmıyordu. Esas amacı arama ve kısa mesajlaşma işlemleri için tahsis edilmişti. Ancak Japon medyası, cihazda nükleer güvenlik biriminde görevli çalışanın isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığını belirtti. Bu birimde çalışanların kimlikleri, yaptıkları işin hassasiyeti nedeniyle kamuya açık değil.

TELEFON ÇİN TOPRAKLARINDA BİR YERLERDE OLABİLİR

Kyodo News’in ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre çalışan, telefonu Çin'in Şanghay şehrinde yer alan bir havalimanında, güvenlik kontrolünde el bagajından eşyalarını çıkarırken kaybetti.

Kişi, telefonun kaybolduğunu üç gün sonra fark etti ancak cihaza ulaşılamadı. Haberde, telefonun kapsama alanı dışında olması nedeniyle uzaktan kilitleme ya da verileri silme işleminin de yapılamadığı belirtildi.

15 YILLIK SANTRAL TEKRAR GÜNDEMDE

Japonya, dünyanın en büyük nükleer tesisi olan Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'ni yeniden başlatma başvurusunu değerlendiriyor. Japonya, 2011’deki büyük deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima'da üç reaktörün erimesiyle nükleer enerjiyi durdurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nükleer bilimci evinde feci şekilde öldürüldü! Çalışmaları ses getirmişti
Nükleerin eşiğinde: Trump'ın test sinyali, Avrupa'nın korkusu ve dünyanın suskunluğu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.