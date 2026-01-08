Bir cep telefonu Japonya'nın kabusu oldu! Hassas nükleer bilgiler Çin'in eline geçmiş olabilir

Japonya'nın nükleer düzenleyici kurumunda çalışan bir kişinin, gizli irtibat bilgilerinin yer aldığı iş telefonunu kaybettiği belirtildi. Yetkililer ve yerel medya, telefonun muhtemelen Çin'de kaybolduğunu aktardı.

AFP'nin Nuclear Regulation Authority (NRA) şirketi ile yaptığı görüşmede bir yetkili, afet ve büyük depremler sırasında kullanılan kuruma ait bir akıllı telefonun kaybolduğunu doğruladı. Yetkili, olayın kişisel verilerin korunmasını denetleyen Japon kurumuna bildirildiğini ifade etti.

Yetkililere göre telefon, nükleer verilere erişim için kullanılmıyordu. Esas amacı arama ve kısa mesajlaşma işlemleri için tahsis edilmişti. Ancak Japon medyası, cihazda nükleer güvenlik biriminde görevli çalışanın isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığını belirtti. Bu birimde çalışanların kimlikleri, yaptıkları işin hassasiyeti nedeniyle kamuya açık değil.

TELEFON ÇİN TOPRAKLARINDA BİR YERLERDE OLABİLİR

Kyodo News’in ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre çalışan, telefonu Çin'in Şanghay şehrinde yer alan bir havalimanında, güvenlik kontrolünde el bagajından eşyalarını çıkarırken kaybetti.

Kişi, telefonun kaybolduğunu üç gün sonra fark etti ancak cihaza ulaşılamadı. Haberde, telefonun kapsama alanı dışında olması nedeniyle uzaktan kilitleme ya da verileri silme işleminin de yapılamadığı belirtildi.

15 YILLIK SANTRAL TEKRAR GÜNDEMDE

Japonya, dünyanın en büyük nükleer tesisi olan Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'ni yeniden başlatma başvurusunu değerlendiriyor. Japonya, 2011’deki büyük deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima'da üç reaktörün erimesiyle nükleer enerjiyi durdurmuştu.