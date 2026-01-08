Bakan Fidan'dan SDG'ye net uyarı: Teröre artık veda etmeli

Kategoriler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Ummanlı mevkidaşı kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:
"Gazze'nin bütünlüğü korunmalı. Bölgede tüm imar faaliyetleri Gazzeliler için olmalı. İsrail sivil halkı hedef almayı sürdürüyor.
İsrail'in bölgemizi istikrarlaştırmaya yönelik hareketlerine uzun zamandır dikkat çekmekteyiz. Bu sinsi tavrın en son örneğini Somaliland kararında gördük. Bölgenin geleceği Somalilerin kendi iradesiyle belirlenebilir.
SDG'nin elindekileri her ne pahasına koruma çabası Suriye'nin huzuruna en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekiyor.