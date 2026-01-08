Menü Kapat
TGRT Haber


 Baran Aksoy

MSB'den kritik SDG açıklaması! "Suriye'den yardım talebi gelirse, destek sağlanır"

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü SDG'ye karşı harekete geçti. Suriye ordusunun nokta atışı operasyonlara başlayacağı öğrenilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan bölgede yaşananlarla ilgili kritik bir açıklama geldi. MSB, Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağını açıkladı.


Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
11:58
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
12:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısında; Suriye Ordusu'nun Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonu, Ukrayna'da barış gücü askeri gönderilmesi ve Karadeniz'in güvenliği, Yunanistan basınında iddia edilen 'gemilere yönelik taciz' iddiaları, İsrail'in Somaliland'ı tanıması gibi birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

MSB'den kritik SDG açıklaması! "Suriye'den yardım talebi gelirse, destek sağlanır"

"TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAYACAKTIR"

Terör örgütü SDG'nin sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatıldığını hatırlatan MSB'nin açıklamasında, "Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" denildi.

MSB'den kritik SDG açıklaması! "Suriye'den yardım talebi gelirse, destek sağlanır"

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ ASKERİ GÖNDERİLMESİ

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülecek her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazır olduğunun altını çizen MSB, "Bu doğrultuda, Gönüllüler Koalisyonu’na aktif olarak katılım sağlamaktayız. Türkiye’nin Ukrayna’ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askerî planlamalara liderlik etmektedir" ifadelerini kullandı.

MSB'den kritik SDG açıklaması! "Suriye'den yardım talebi gelirse, destek sağlanır"

YUNANİSTAN BASININDA İDDİA EDİLEN “GEMİLERE YÖNELİK TACİZ” İDDİALARI

Yunanistan'ın Ege Denizi’nde Türkiye'yi deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunduğunu aktaran MSB, "Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu.

MSB'den kritik SDG açıklaması! "Suriye'den yardım talebi gelirse, destek sağlanır"

İSRAİL’İN SOMALİLAND’I TANIMASI

İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının uluslararası hukukun açık ihlalili olduğunu belirten MSB, "Bu durum Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir. Söz konusu adım bugüne kadar 70’ün üzerinde, ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir. Türkiye, kardeş Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali’nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askerî alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

#Gündem
