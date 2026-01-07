Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Suriye ile SDG arasındaki çatışmada Türkiye'nin planı ne? Yılmaz Bilgen duyurdu: Mehmetçik her duruma hazırlıklı

Suriye'de günlerden beri "Geliyorum" diyen tehlike sonunda kendisini yakından gösterdi. Ordu ile SDG arasındaki gerilim Halep'te sivillerin tahliyesini gerektirecek bir çatışma sürecine kadar ilerledi. TGRT Haber'de konuşan Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey bir komutanla yaptığı konuşmayı anlatarak Türkiye'nin bölgedeki tavrının ne olacağını açıkladı.

Selahattin Demirel
07.01.2026
07.01.2026
10 Mart Mutabakatı'na uymakta ayak direyen terör örgütü PKK uzantısı YPG (SDG) ile Suriye ordusu arasında sonunda beklenen oldu ve ordu, örgüte ait mevzilerin meşru hedef ilan edildiğini duyurdu. Başlatılan operasyon kapsamında Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki siviller, güvenli geçiş koridorları aracılığıyla bölgeyi tahliye etti.

Suriye ile SDG arasındaki çatışmada Türkiye'nin planı ne? Yılmaz Bilgen duyurdu: Mehmetçik her duruma hazırlıklı

TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Bölgede bulunan Türk askerinin, bu sürecin neresinde olduğu konusunun değerlendirildiği programda açıklamalarda bulunan Bilgen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çok üst düzey bir komutanla görüştüğünü söyledi.

Suriye ile SDG arasındaki çatışmada Türkiye'nin planı ne? Yılmaz Bilgen duyurdu: Mehmetçik her duruma hazırlıklı

"BÖLGEDE ASKERİ HAREKETLİLİK VAR"

Komutanın kendisine "Biz bütün senaryoları çalıştık ve her duruma karşı hazırlıklıyız." dediğini bildiren Bilgen, YPG (SDG) ile ordu arasında gerilimin çatışmaya geçtiği bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bir askeri hareketlilik olduğuna işaret etti.

Suriye ile SDG arasındaki çatışmada Türkiye'nin planı ne? Yılmaz Bilgen duyurdu: Mehmetçik her duruma hazırlıklı

ŞARA'NIN YAKININDAKİ İSİM: BU İŞİ SİLAH ÇÖZER

"Bu savaş kaçınılmaz." diyen Bilgen, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yakınındaki bir isimden aldığı bilgiyi paylaşarak, bu ismin, kendisine şu bilgiyi verdiğini aktardı: "Ne biz Mazlum Abdi'nin istediklerini verebileceğiz ne de onlar bizim istediklerimizi verebilecekler. Gerisi lafügüzaf. Bu işi silah çözer."

#Gündem
