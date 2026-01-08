Yalova'dan yola çıkan feribot fırtınaya yakalandı! Çok sayıda kişi denizin ortasında mahsur kaldı

Kategoriler
Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan ve fırtınaya yakalanan arabalı feribotun Kocaeli istikametinde güvenli bölgede beklediği, fırtınanın dinmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi. Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında bekleyen yolculara gemi kaptanı tarafından fırtınanın dinmesinin ardından geminin hareket edeceği bilgisinin verildiği öğrenildi.