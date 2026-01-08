Ayça Bingöl Kıskanmak dizisinin kadrosunda

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Bıçak Sırtı, Asmalı Konak ve Benim Adım Gültepe gibi dizilerde rol alan Ayça Bingöl, Salı akşamları yayınlanan Kıskanmak dizisinin kadrosuna katıldı.

AYÇA BİNGÖL KISKANMAK DİZİSİNİN KADROSUNDA

Nahid Sırrı Örik'in Kıskanmak adlı romanından uyarlanan Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayça Bingöl katıldı. Ayça Bingöl dizide, Selahattin Paşalı'nın oynadığı Nüzhet karakteriyle yer alıyor.

Son olarak Piyasa dizisinde rol alan Ayça Bingöl, salı akşamları yayınlanan Kıskanmak dizisine 158. bölümle dahil olacak.

AYÇA BİNGÖL KAÇ YAŞINDA?

16 Ocak 1975 doğumlu Ayça Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır.