Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaralayan saldırganlar yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde on gün önce kendilerini kargo görevlisi olarak tanıtıp, evine girdikleri yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırı düzenleyen ve yaralayan failler yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaralayan saldırganlar yakalandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 15:27

Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık günü sabah saat 09.50'de İstanbul'un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde kendilerini ‘kargo firması çalışanı' olarak tanıtıp evin ziline basan saldırganlar, kapıyı açan yönetmen Orkun Seren Yüce'ye silahlı saldır düzenlemiş, kasklı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Sol dizinden vurularak yaralanan 51 yaşındaki yönetmen yakınındaki eşi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

KENDİLERİNİ KARGOCU DİYE TANITTILAR, YÖNETMEN SEREN YÜCE'YE SALDIRDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, çevrede geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda, olayda yaralanan yönetmen Yüce ve eşinin bir süredir yeni nesil motosikletli suç örgütlerinden tehdit aldıkları ve olay günü şüpheliler tarafından yine telefonla aranarak tehdit edildikleri belirtildi. Sokak çetelelerine mensup oldukları anlaşılan şüphelilerin, eve kargo teslim etme bahanesiyle gelerek olayı gerçekleştirdikleri ve sonrasında kullandıkları motosikletle olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaralayan saldırganlar yakalandı

İncelemelerini derinleştiren polis, motosikletin üzerinde sahte plaka takılı olduğunu belirledi. Bu plakanın izini süren ve motosikletin rotasını mercek altına alan emniyet ekipleri, bir yandan da olay yerindeki boş mermi kovanlarını incelemeye aldı. Önce sahte plaka takılı motosikletin gerçek plakası tespit edildi, olay yerinde bulunan 1 mermi kovanı ve şüphelilere ait 1 eldivenden faillerin kimlik bilgileri belirlendi.

Yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaralayan saldırganlar yakalandı

SEREN YÜCE'YE SALDIRAN SALDIRGANLAR YAKALANDI

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde; olayda motosikleti kullanan T.K.(27) ve motosikleti temin eden U.G.(36) isimli zanlılar saldırıdan bir gün sonra yılın son gününde Kağıthane ilçesinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; 1 motosiklet kaskı, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 29 mermi ve bir eldiven ele geçirildi. Polisiye soruşturmayı derinleştiren asayiş güçleri, sürdürülen çalışmalarda, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen B.Y.(27) ve olayı organize eden F.F.K.(32) ile M.R.T.(30) isimli zanlıların il dışında bir adreste saklandıklarını tek tek tespit etti. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli'sinde belirlenen adreslere 5 Ocak tarihinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, 3 silah, 4 şarjör ve 21 mermi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sokuldu.

Yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaralayan saldırganlar yakalandı

İlk operasyonda yakalanan zanlılardan U.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, T.K. tutuklandı. 5 Ocak tarihinde yakalanan B.Y., F.F.K. ve M.R.T. isimli şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbo Show'da Asena ile ilgili yaptığı el hareketiyle çok konuşulan Yıldız Tilbe duruma açıklık getirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Danilo Zanna'dan Somer Şef İtirafı: "Kebapçıda Teklif Etmesinden Korkuyordum!"
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.